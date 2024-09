Coppa Italia Napoli-Palermo, giornalista napoletano critica i tifosi rosanero: “Venite in trasferta con i bomboni, ma che avete in testa?”

Il giornalista Diego De Luca ha espresso forte disappunto nei confronti dei tifosi del Palermo per il comportamento avuto durante la partita contro il Napoli. Attraverso un commento pubblicato sui social media, De Luca ha criticato l’atteggiamento di alcuni sostenitori rosanero che hanno lanciato petardi tra il primo e il secondo tempo del match.

“Ma dico io. Manchi sul grande palcoscenico da tempo (purtroppo), fai ore di nave o auto (se non utilizzi l’aereo), puoi venire a Napoli per godere finalmente di una bella serata di calcio e, invece, porti i bomboni. Ma che hai in testa, oltre alla schiuma?” ha scritto De Luca.

Con queste parole, il giornalista ha messo in luce il contrasto tra l’opportunità di vivere un’esperienza positiva attraverso lo sport e la scelta di alcuni tifosi di ricorrere a gesti di inciviltà che hanno minato lo spirito dell’evento.

Coppa Italia Napoli-Palermo: tifosi partenopei lanciano petardi nel settore ospiti

Coppa Italia Napoli-Palermo: lancio di petardi tra le tifoserie, il secondo tempo tarda ad iniziare