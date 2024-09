Coppa Italia Napoli-Palermo, Dionisi: «Con rigore e senza espulsione il risultato sarebbe stato meno pesante»

Il tecnico del Palermo Alessio Dionisi ha parlato in conferenza stampa alla fine del match perso 5-0 contro il Napoli.

Ecco le sue parole:

«Il passivo è stato condizionato da un indecisione nostra. Se parliamo del passivo dobbiamo parlare anche di un rigore che c’era e un’espulsione che ha condizionato la gara. Oltre al 5-0 c’è anche un sistema di gioco interpretato bene. Nel secondo tempo volevo alzare il baricentro della squadra ma siamo rimasti in dieci. Oggi era una partita strana contro una squadra che non incontreremo in campionato. Negli episodi purtroppo non siamo stati nè bravi e nè fortunati. I ragazzi hanno interpretato bene questo stare più dietro, noi non siamo stati fortunati e bravi negli episodi. La gara l’avrebbe vinta comunque il Napoli, ma c’era un rigore per noi e l’espulsione bisogna vederla in maniera diversa. Senza questi episodi, avremmo perso con un passivo meno importante. Messaggio ai tifosi palermitani? Su questo preferirei non soffermarmi, sono sempre situazioni particolari, cosa stava succedendo a me non era tanto chiaro. I battibecchi dispiacciono, sarebbero da evitare e non pubblicizzare, penso che gli errori non li commette una sola parte. Spogliatoio’ Un Napoli nettamente superiore lo sapevamo già. Potevamo essere meno imprecisi e la partita sarebbe finita con un passivo meno pesante. Questo non è il nostro campionato. Rientro di Fabio Lucioni importante per sè stesso e per la squadra. Dentro ci ho visto anche cose positive».