Coppa Italia Napoli-Palermo, Ceccaroni: «Non era facile contro una squadra di campioni, questo livello al momento non ci appartiene»

Il difensore del Palermo Pietro Ceccaroni ha parlato in conferenza stampa al termine della partita persa dal Palermo contro il Napoli.

Ecco le sue parole:

«Lavoriamo per cercare di giocare sempre. Sicuramente oggi una squadra così forte come il Napoli non aveva bisogno dei nostri regali per fare gol. Dobbiamo cercare di lavorare forte per pensare al campionato, questa è una partita di un livello che in questo momento non ci appartiene, il Napoli è una squadra molto forte. Abbiamo provato a giocare per metterli in difficoltà, è ovvio che dobbiamo limitare gli errori e oggi ne abbiamo fatti tanti. Abbiamo provato anche di costruire, ci sono lati positivi e negativi, dobbiamo cercare di seguire il mister. Difesa rivisitata? Sicuramente non è stata una partita facile quando giochi contro campioni di livello internazionale come il Napoli ma penso che Peda e Baniya abbiano fatto una bella partita contro giocatori di livello. Queste non sono partite facili. Cosa è mancato nell’approccio? Sicuramente eravamo preparati ad affrontare un Napoli voglioso, non abbiamo affrontato bene ma abbiamo avuto anche noi qualche occasione. Il contatto di Jeremy col portiere poteva essere calcio di rigore, sappiamo le qualità del Napoli che quando concedi spazio possono farti male.