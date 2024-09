Coppa Italia Napoli-Palermo, Dionisi: «Sfortunati negli episodi, i ragazzi hanno dato tutto»

Il tecnico del Palermo Alessio Dionisi ha parlato ai microfoni del sito ufficiale del club rosanero rilasciando le seguenti parole:

«Un peccato uscire dalla Coppa Italia così, giocare il secondo tempo in dieci. Per fortuna abbiamo finito senza problemi fisici, i ragazzi hanno dato tutto. Negli episodi siamo stato sfortunati cosi come neanche nelle scelte arbitrali. Sapevamo sarebbe stata una gara proibitiva ma poi lo è diventata ancora di più. Il nostro obiettivo è dare continuità in campionato».