Contatto tra i club, l’Inter è pronta all’acquisto | Visite mediche in attesa della firma

La società meneghina ha completamente scoperto le carte per assicurarsi le prestazioni di un grande nome, con l’ufficialità dell’affare che arriverà a breve.

La stagione dell’Inter procede a gonfie vele. Dopo aver vinto il primo trofeo dell’anno, ovvero la Supercoppa italiana conquistata in terra saudita, la squadra di Simone Inzaghi vuole continuare a viaggiare anche in campionato, dove la lotta con i rivali della Juventus per la testa della classifica resta serrata, e in Champions League, competizione in cui sfiderà l’Atletico Madrid agli ottavi di finale.

Gran parte del merito di quanto fatto fin qui va dato al tecnico e ai calciatori, ma allo stesso modo sono state decisive le scelte societarie, con cui si è riuscita a comporre una rosa vincente e forte in tutti i reparti. In estate infatti diversi top player hanno lasciato la Pinetina, e sono stati sostituiti con nomi sicuramente meno altisonanti, ma ancora più validi alla causa.

Ecco perché lo stesso sta cominciando ad accadere adesso. La dirigenza interista infatti è già al lavoro in vista di giugno, e sta cominciando a sondare il terreno per alcuni calciatori a cui è interessata. Per uno di questi però la strada è già spianata, e la Beneamata è già pronta a definire l’acquisto. Infatti i nerazzurri hanno già contattato il club proprietario del cartellino, e a breve dovrebbero arrivare visite mediche e firma.

Quasi fatta per un grande rinforzo

Nelle scorse ore l’Inter ha comunicato al Porto di voler trattare con Mehdi Taremi per farlo trasferire in estate a parametro zero a Milano. Il calciatore è infatti in scadenza di contratto con il club lusitano, e può già firmare con altre società in vista del futuro.

Un atto di pura formalità e correttezza dunque da parte dei meneghini, visto che i portoghesi non hanno alcun diritto al pagamento di alcuna somma per completare l’accordo.

Reparto offensivo invidiabile per l’Inter

Il bomber iraniano dunque, una volta terminata la Coppa d’Asia con la sua nazionale, si sottoporrà alle consuete visite mediche e firmerà il contratto. Secondo i rumors il centravanti si legherà per tre anni al Biscione, e percepirà un ingaggio di circa 3 milioni di euro a stagione.

In questo modo l’Inter per la prossima stagione potrà contare su una batteria di attaccanti che fa invidia a mezza Europa, composta da Lautaro Martinez, Thuram, Arnautovic e proprio Taremi, senza considerare la possibilità di qualche altro innesto.