‘Il migliore in circolazione’: Napoli, colpo straordinario per il post Osimhen | Non farà sentire la sua mancanza

Il club azzurro, dopo aver digerito la ormai quasi certa perdita del bomber nigeriano, ha deciso su chi puntare al suo posto, ovvero un attaccante che non farà affatto rimpiangere l’attuale calciatore napoletano.

Il Napoli nei giorni scorsi ha dovuto ricevere una vera e propria doccia fredda da parte del suo miglior giocatore. Victor Osimhen dal ritiro della nazionale nigeriana impegnata in Coppa d’Africa ha fatto intendere a tutti che a giugno lascerà il club partenopeo. A confermare le prime impressioni ci ha pensato qualche giorno più tardi il presidente Aurelio De Laurentiis, che ha affermato di sapere che in estate il goleador sarebbe andato via.

Di conseguenza sono cominciate a sorgere le prime voci sul futuro del classe 1998. Al momento le favorite sembrano essere il PSG e il Real Madrid, ma rimangono vigili anche Chelsea, Manchester United e Liverpool. Ad ogni modo però chiunque decida di acquistare il bomber dovrà sborsare i 130 milioni di euro previsti dalla clausola rescissoria, che sarà valida dal prossimo mese di luglio.

Nel frattempo però la caccia al sostituto del calciatore africano è già iniziata, e vista la cospicua somma di denaro che la società campione d’Italia in carica andrà ad incassare, i nomi grossi fioccano dalle parti di Castelvolturno. In particolare nelle ultime ore il profilo di uno dei migliori centravanti in circolazione sta prendendo quota in maniera consistente. In caso di un suo arrivo a Napoli la mancanza del 25enne ex Lille non si sentirà affatto.

Ecco il post Osimhen a Napoli

Serhou Guirassy, attaccante dello Stoccarda, potrebbe diventare il primo obiettivo di mercato per il reparto offensivo azzurro nel post Osimhen.

Il calciatore al momento in questa stagione ha portato a referto più gol fatti che partite disputate, diventando così uno dei migliori in circolazione per media gol. Un dato non da poco quindi, che ha acceso le sirene napoletane e non solo.

Il Napoli valuta il centravanti africano

I numeri di quest’anno sono tutti dalla parte di Guirassy, ma il club azzurro vuole fare comunque qualche attenta valutazione. La prima riguarda le sue condizioni fisiche, con gli infortuni che lo hanno spesso frenato durante la sua carriera (questa annata non fa esclusione).

La seconda invece è sul fatto che il giocatore guineano ha 27 anni compiuti ed è solo alla prima stagione di livello da quando gioca a calcio. La paura del Napoli infatti è che si tratti di un fuoco di paglia.