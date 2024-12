“Con il calcio giocato ho chiuso”: a 36 anni il bomber dice basta | L’idolo della Lazio si ferma dopo caterve di gol

Il centravanti ha deciso di chiudere la propria carriera a 36 anni, facendo scendere una lacrimuccia a tutti i tifosi della Lazio.

Prima o poi il fatidico momento di dare l’addio al calcio arriva per tutti. Al netto della voglia, della forza di volontà, della storia e di tutto il resto, quando il fisico e la mente non ce la fanno più, l’unica soluzione per i calciatori è quella di appendere le scarpe al chiodo.

Nel corso degli ultimi anni abbiamo assistito a diversi addii nel panorama calcistico mondiale, anche di grande spessore. Carriere finite che hanno commosso migliaia di tifosi ed appassionati in giro per il mondo. Recentemente ad esempio è stato il turno di Jesus Navas, simbolo del Siviglia, e che ha vinto di tutto.

Questa volta però a piangere saranno i tifosi della Lazio. Il bomber, arrivato a 36 anni, ha scelto di chiudere tutto dopo aver segnato caterve di gol. Un idolo assoluto biancoceleste dunque ha preso questa decisione con un chiaro annuncio.

Ecco chi ha deciso di chiudere la carriera

Tutti gli appassionati di Serie A, e in particolar modo come dicevamo i tifosi laziali, si ricorderanno di Felipe Caicedo. Bomber ecuadoriano, nel suo periodo nella Capitale si è spesso fatto apprezzare per la sua capacità di risolvere la situazione della sua squadra entrando dalla panchina, e siglando gol spesso e volentieri decisivi.

Dopo ben 4 stagioni a Roma però il centravanti, fuori ormai dai radar degli Aquilotti, si è trasferito prima a Genoa, dove non ha avuto successo, e poi all’Inter, fortemente voluto dalla sua ex squadra. Chiuso il capitolo italiano però per lui si sono aperte le porte dell’Arabia Saudita, dove ha giocato fino al luglio del 2023 all’Abha. Ma adesso la sua carriera sembra essere arrivata agli sgoccioli.

L’annuncio del bomber non lascia dubbi

Svincolato da ormai un anno e mezzo, e con 36 anni sul groppone, la carriera di Caicedo pare ormai essere giunta al capolinea. Ed è stato lo stesso che ai microfoni di gianlucadimarzio.com ha fatto un annuncio che pare andare proprio in questa direzione.

“Con il calcio giocato ho quasi chiuso. Ho 36 anni, non scendo in campo da un anno”. Con queste parole dunque il bomber vede sempre più vicino il ritiro, per la commozione del mondo Lazio.