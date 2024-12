“Panchina a Massimiliano Allegri dalle prossime ore”: sganciata la bomba | Tsunami in Serie A

Sganciata la bomba in Serie A, Massimiliano Allegri pronto ad accomodarsi nuovamente in panchina: non ci sono dubbi

Se non si tratta di una clamorosa bomba di mercato allora poco ci manca. Molto probabilmente è più corretto dire, visto che ci stiamo per avvicinare sempre di più, ad un clamoroso regalo di Natale.

Anche perché nello scatolo in questione c’è un nome di un big come quello di Massimiliano Allegri. Il periodo da “disoccupato” di lusso per il manager livornese sta per giungere al termine.

Anche perché le conferme di un suo possibile ritorno in panchina si fanno sempre più insistenti. Le voci, infatti, non tendono affatto a placarsi. A parlarne un noto giornalista dal suo canale ufficiale YouTube in cui ha voluto fare il punto della situazione.

Una trattativa che sembrerebbe addirittura ben avviata. Prenderà il posto di un suo collega che, in questa stagione, fa faticando moltissimo. Soprattutto in termini di risultati dove la squadra non sta decollando ed i tifosi sembrano averne davvero abbastanza.

Allegri pronto al ritorno in panchina, arriva la conferma: che regalo di Natale!

Massimiliano Allegri è pronto a ritornare in pista. Parola di Carlo Pellegatti. Il noto giornalista di Mediaset e tifoso del Milan, sul suo canale YouTube, ha voluto fare il punto della situazione riguardante il tecnico svincolato. Non solo visto che si è soffermato anche sull’andamento del ‘Diavolo’ che, nella serata di domenica, è uscito tra i fischi del suo pubblico dopo lo scialbo pareggio ottenuto contro il Genoa per 0-0. Nel mirino delle critiche ci è finito, ancora una volta, Paulo Fonseca.

Il portoghese sembra aver perso il controllo della mano della rosa. Tanto è vero che la sua sfuriata, al termine del match vinto in Champions League contro la Stella Rossa, non è stata affatto digerita dalla dirigenza. Non è da escludere che il suo soggiorno, in quel di Milanello, possa terminare anche prima di Natale. Al suo posto, come possibile favorito, spiccherebbe proprio il nome di Allegri. Parola di Pellegatti.

Allegri torna in pista, sganciata la bomba: il tutto può avvenire a breve

I festeggiamenti dei 125 anni di storia del Milan sono stati rovinati dal pareggio, a reti bianche, contro la formazione di Vieira. Oltre alla durissima contestazione, sia dentro che fuori lo stadio San Siro, Pellegatti si è soffermato anche su quale possa essere la possibile cura per far ritornare il Milan agli antichi fasti di un tempo. La soluzione è quella di cambiare allenatore, con il ritorno proprio di Massimiliano Allegri.

Ovviamente il suo è un desiderio, ma non è affatto l’unico. Nel ruolo dirigenziale spera di poter vedere anche Massimo Ambrosini, attuale commentatore sportivo per ‘Dazn’. Non nasconde, in conclusione, la sua delusione per il licenziamento nei confronti di Paolo Maldini e, di conseguenza, nella sua assenza nella serata di domenica.