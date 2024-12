UBRIACO ALLA GUIDA: “Salve agenti, sono Alessandro Del Piero” | Ma non è vero: denunciato l’ex calciatore della Juve

Situazione surreale creata dall’ex calciatore, che si è finto addirittura Alex Del Piero dopo essere stato trovato ubriaco alla guida.

Alex Del Piero è senza dubbio una delle più grandi leggende del calcio italiano. Durante la sua meravigliosa carriera l’ex numero 10 ha vinto praticamente di tutto, incluso un Mondiale, nel 2006, durante il quale ha siglato il celebre gol alla Germania. Ma la sua intera vita calcistica è stata dedicata alla Juventus, seguita anche in Serie B.

Per molti l’ex attaccante veniva visto come un modello da seguire. Leale con i compagni e con gli avversari, un ragazzo d’oro dentro e fuori dal campo. Sta di fatto che un esempio del genere ancora oggi viene preso come esempio dai ragazzini. E’ ovvio però che anche per lui non sono mancate le discordie sotto tutti i punti di vista.

Una di queste riguarda un clamoroso fatto di diversi anni fa, dove un ex calciatore trovato dalle forze dell’ordine ubriaco alla guida si è spacciato proprio per Pinturicchio, in maniera ovviamente falsa. Ciò però ha scaturito una denuncia nei suoi confronti. Vediamo però che cosa è successo.

Denuncia e patente ritirata per l’ex calciatore

E’ il post Calciopoli, e la Juventus deve ancora trovare la propria dimensione dopo la Serie B. I risultati non arrivano, e a trascinarla ci sono pochi simboli, rimasti appunto anche in cadetteria. Due su tutti riescono in qualche modo a tirare avanti la barca. Alessandro Del Piero e David Trezeguet.

Amici da sempre, i due hanno costituito la più prolifica coppia gol della storia bianconera. Il loro rapporto ovviamente è stato meraviglioso anche fuori dal campo. Anche se in un’occasione, con precisione nel febbraio del 2009, il centravanti francese si è spacciato per il suo grande amico, beccandosi una denuncia.

Una storia che ha del tragicomico

Nel febbraio di quasi 16 anni fa, Trezeguet viene fermato dagli agenti a bordo di una macchina guidata da un suo amico, il quale apparse alticcio, e, rifiutato l’alcool test, ha subito il ritiro della patente di guida. Proprio il francese però, una volta chiestigli i documenti, si è reso autore di una giocata da urlo.

Come riportato da ilgazzettino.it, ”Prima si presentò come Del Piero poi fornì luogo e data di nascita falsi. Beccandosi così la denuncia”. Una situazione che ha lasciato tutti increduli, ma anche divertiti. Sicuramente pure lo stesso Del Piero l’avrà presa sul ridere.