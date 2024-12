PRESENTATO RICORSO AL TAR: il Milan è infuriato | 3-0 a tavolino?

Furia totale in casa rossonera: il club milanese ha presentato ricorso al TAR, e adesso potrebbe addirittura arrivare il 3-0 a tavolino.

Nessuna novità. Il Milan anche nell’ultimo turno di campionato non è riuscito a rialzare la testa, ed è incappato nell’ennesimo risultato negativo di questa stagione. A San Siro infatti il Genoa è riuscito a strappare un punto d’oro, pareggiando per 0-0. Un punteggio che dunque ha fatto infuriare il popolo di fede milanista, apparso totalmente infastidito.

C’è tanto da fare dunque sia per i giocatori che per il tecnico Paulo Fonseca, i quali dovranno quanto prima cominciare a macinare risultati se non vorranno già chiamarsi fuori dalla lotta scudetto a dicembre. Detto ciò anche la società continua a lavorare in questi giorni, e i temi sono diversi.

Proprio per cercare di dare una svolta infatti il club sette volte campione d’Europa potrebbe intervenire sul mercato, portando forze fresche alla corte del mister. C’è però un’altra questione a dir poco clamorosa che tiene fortemente banco in casa milanista. Si tratta di un ricorso presentato dal Milan al Tar per una ragione incredibile.

Milan, ecco che cosa sta succedendo

Come ben ricorderemo, alcune settimane fa il match del Renato Dall’Ara tra Bologna e Milan non si è disputato. La forte alluvione che ha colpito l’Emilia Romagna infatti ha destabilizzato tutto, spingendo gli organi governativi, in particolar modo il sindaco Lepore, in questa direzione.

Fin da subito però le polemiche non sono affatto mancate. Il Diavolo infatti si lamentava del fatto che tante manifestazioni sportive nella zona si sono disputate, al contrari di quella partita di campionato. Ed è per questa ragione che di recente la società rossonera ha deciso di presentare ricorso al Tar.

Arrivano pesanti decisioni in favore del Diavolo

Nonostante questo ricorso presentato, e appoggiato anche dalla Lega di Serie A, il Milan non otterrà alcuna vittoria a tavolino. Sebbene le voci portavano in questa direzione dunque la realtà si è rivelata ben diversa.

La società rossonera dunque, qualora dovesse vincere il ricorso in questione, riuscirebbe ad ottenere solamente un semplice risarcimento economico. E in questo caso l’eventuale somma di denaro incassata andrebbe in beneficienza. Staremo a vedere quale sarà la decisione del TAR, e se il Milan avrà avuto o meno ragione