Collina gli ha salvato la carriera “So che sei all’esordio e sei emozionato, non ti butto fuori” | 10 anni da gigante in Serie A

Un aneddoto incredibile da parte del calciatore, che in pratica deve quasi tutta la sua carriera al grande Pierluigi Collina.

Noi tutti ricorderemo, anche chi non lo ha mai visto arbitrare, il grande Pierluigi Collina. Secondo tanti appassionati infatti si tratta del miglior arbitro di tutti i tempi. La sua gestione delle partite è stata sempre eccezionale, e addirittura si diceva che in campo i calciatori lo temessero.

Di certo, come a tutti i grandi personaggi di questo sport, sul suo conto non sono mancate le controversie. Ad esempio la pioggia di Perugia, che ha regalato uno scudetto alla Lazio, togliendolo alla Juventus, rimane la sua più grande cantonata della carriera. Allo stesso modo però non mancano altri episodi curiosi.

In particolar modo ce n’è uno riguardante un calciatore, il quale ancora oggi lo ringrazia. Infatti Collina gli avrebbe salvato la carriera, non dandogli un netto cartellino rosso al suo esordio. Dopo quell’episodio il giocatore ha iniziato a giocare alla grande, facendo 10 anni ad alti livelli in Serie A.

Un aneddoto da non credere

In tanti si ricorderanno di Moris Carrozzieri, roccioso difensore che tra il 2003 e il 2012 è stato frequentemente presente in Serie A. Ed è stato proprio lui che nei giorni scorsi ha raccontato un aneddoto divertente sulla sua carriera, dalla quale questa è proprio esplosa in maniera definitiva.

Questo riguarda la sua prima presenza da titolare in Serie A ai tempi della Sampdoria, arrivata a San Siro contro l’Inter. E in particolare questa gara per lui ha avuto un significato particolare per quanto accaduto, tanto che addirittura gli ha svoltato la carriera. E il protagonista assoluto è stato proprio Collina.

”Alla prossima ti butto fuori”

”Roba di un minuto e mezzo, palla alta, io entro a Cruz con una gomitata, lo apro. – Così inizia il suo esordio a San Siro – L’arbitro Collina mi fa ”E’ quasi rosso, ti do un arancione. So che sei all’esordio e so che sei emozionato, quindi alla prossima ti butto fuori”. Io da lì ho avuto una tranquillità e pensa che a fine partita mi hanno premiato migliore in campo”.

Con queste parole rilasciate durante una live di Febri’s Analysis, Carrozzieri ha spiegato a tutti la grandezza di Collina, che in qualche modo gli ha svoltato la carriera, consentendogli di giocare a quei livelli per tanti anni.