“Ho giocato 2 mesi con il legamento lesionato”: un dolore atroce ma è andato sempre in campo | Costretto all’operazione chirurgica

Rivelazione tremenda del calciatore, che ha affermato di essere sceso in campo per ben due mesi con il legamento lesionato.

In questa prima metà di stagione abbiamo purtroppo assistito a tanti infortuni. La Serie A è stata davvero molto colpita, e ha visto diversi nomi di spessore patire dei guai fisici anche piuttosto gravi. Profili del calibro di Gleison Bremer, Juan Cabal, Duvan Zapata hanno riportato la rottura del legamento crociato che gli ha fatto praticamente chiudere anzitempo il campionato.

Problemi importanti dunque, che dunque hanno distrutto i loro sogni di gloria. Questi ovviamente non sono stati gli unici a rimanere vittima di queste situazioni. Un altro giocatore recentemente infatti ha patito un guaio simile. Ed è stato lo stesso che però ha rilasciato una confessione assurda.

Infatti il protagonista di questa vicenda ha affermato di aver giocato per ben due mesi con il legamento lesionato, scendendo così in campo con un dolore atroce, che lo ha poi costretto ad intervento chirurgico. Un gesto eroico, sicuramente apprezzato dai tifosi, che però avrebbe potuto costargli davvero caro.

La confessione del giocatore

Nei giorni scorsi Maduka Okoye si è operato a causa di una lesione al legamento scafolunato del polso destro. L’intervento è riuscito alla grande, e adesso l’estremo difensore dell’Udinese dovrà rimanere fermo per un bel po’. Ad annunciare il tutto è stato proprio il diretto interessato con un messaggio sul proprio account Instagram, durante il quale ha svelato anche un retroscena incredibile.

”Ciao tutti, intervento riuscito. Un grande ringraziamento al @dottorlo e al suo team! Avevo giocato negli ultimi due mesi con un problema al legamento lesionato del mio polso, per adesso supporterò la squadra dalla tribuna. Lavoro duro e recupero per tornare al top della forma! A presto!”. Queste le parole di Okoye, che di sicuro hanno riempito d’orgoglio i tifosi bianconeri.

Quando potrà tornare in campo il calciatore?

Al momento non si conosce con precisione il periodo di stop che il ragazzo dovrà osservare. Si tratta di un infortunio pesante e difficile da smaltire.

Le ipotesi però indicano che il portiere africano potrebbe tornare in campo tra circa tre mesi. Notizie per nulla felici sia per il tecnico dei friulani che per i tifosi, i quali possono consolarsi con la sua lealtà, che lo ha fatto scendere in campo anche da infortunato.