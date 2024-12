Va bene: adesso giochi tu | Simone Inzaghi ribalta le gerarchie: titolare per la 1^ volta in assoluto

Inter, importante ribaltone nelle gerarchie per Simone Inzaghi: il mister lo lancia titolare dal primo minuto

L’obiettivo è quello di dimenticare, quanto prima, la sconfitta rimediata nei minuti di recupero in Champions League contro il Bayer Leverkusen. Un ko che fa male per l’Inter visto che squadra e tifosi stavano assaporando l’idea di portare dalla Germania un punto prezioso.

Niente da fare, però, per Simone Inzaghi che si lecca le ferite e si becca anche qualche critica dai suoi stessi sostenitori (sui social network). In particolar modo per l’eccessivo turnover fornito durante il match contro i finalisti della passata edizione dell’Europa League. Adesso, però, è il tempo di voltare pagina.

Tra pochi giorni i campioni d’Italia scenderanno nuovamente in campo per affrontare una sfida difficile quanto intrigante contro la Lazio. Non è un mistero che i biancocelesti di Marco Baroni, sia in Serie A che in Europa League, siano considerati la sorpresa di questo inizio di stagione.

Non è da escludere, allo stesso tempo, che il manager piacentino possa optare anche per un ulteriore cambio nella formazione. Potrebbe lanciarlo titolare dal primo minuto: per lui si tratterebbe della prima volta.

Inter, Inzaghi sorprende tutti: ora tocca a lui

Nell’ultima sessione del calciomercato estivo è arrivato per 15 milioni di euro, ma fino a questo momento non ha ancora fatto il suo esordio. Né in campionato e nemmeno in Europa. Una curiosa ed, allo stesso tempo, strana la vicenda che vede come protagonista Josep Martinez. Il portiere, arrivato dal Genoa dopo una passata stagione importante, non è ancora riuscito a ritagliarsi un posto importante nel team nerazzurro.

Secondo quanto annunciato dal quotidiano “Tuttosport”, però, potrebbe molto presto terminare lo “scaldamento” della panchina per l’estremo difensore. Lo spagnolo è stato acquistato con una cifra importante e, soprattutto, designato come l’erede di Yoann Sommer. Difficile, però, vederlo in campo contro la Lazio. Molto più probabile, invece, per il prossimo impegno.

Inter, Inzaghi lo lancia titolare: è la sua grande occasione

Dopo la Lazio i nerazzurri scenderanno in campo per i sedicesimi di Coppa Italia. Allo stadio “Giuseppe Meazza” arriverà l’Udinese di Runjaic. Molto probabilmente, anche in questa occasione, Inzaghi farà riposare i titolari e schiererà in campo una formazione quasi inedita.

Quella contro i bianconeri potrebbe finalmente essere la gara di esordio, all’Inter, per il classe ’98 pronto a dimostrare a tutti le sue importanti qualità. Proprio come lo ha fatto nei due anni al Genoa.