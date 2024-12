Venga con noi in caserma: bloccato dalla Polizia ubriaco marcio | L’ex Inter ha fatto un danno da oltre 6000€

Un idolo dei tifosi interisti è stato fermato dalla Polizia in condizioni pessime, che lo ha portato in caserma per rispondere di quanto fatto.

Spesso e volentieri i bambini e i ragazzi prendono come esempi da seguire i calciatori. Tanti di questi infatti cercano di emulare i loro idoli in tutto e per tutto. Da una semplice esultanza per un gol segnato insieme agli amici ad un atteggiamento particolare, fino al taglio dei capelli e ai vari comportamenti.

Chiunque da ragazzino ha esultato almeno una volta come Del Piero, come Totti o, per i più giovani, magari come Cristiano Ronaldo e via discorrendo. Alle volte però è meglio che i giocatori non vengano presi come modelli di vita. Chiariamo, uno sbandamento o un colpo di testa può capitare a tutti, anche a loro.

Tuttavia quando si verificano queste situazioni è tanto meglio evitare di seguirli. Ed è proprio questo il caso di un vecchio idolo interista, che qualche tempo fa è stato fermato dalla Polizia in condizioni pessime, tanto da essere costretto ad andare in caserma. Il calciatore ha commesso un danno da oltre 6mila euro. Vediamo però che cosa è successo.

Ecco chi è il calciatore invischiato in questa situazione

L’Inter del Triplete rimarrà di certo nella memoria di tutti i tifosi nerazzurri e non solo. Un filotto di vittorie culminato con la conquista della Champions League, che mancava da quasi mezzo secolo nella bacheca di Appiano Gentile, non si dimentica così facilmente. Così come non si dimenticano i loro protagonisti.

Ed è proprio uno di questi che qualche tempo fa, in particolar modo nell’estate del 2019, si è reso protagonista di una situazione alquanto incresciosa, che lo ha visto finire in caserma trasportato dalla Polizia, la quale lo ha beccato ubriaco e intento a commettere gravi danni. Si tratta di Wesley Sneijder.

Danni per 6mila euro

Stando a quanto riportato da chiamarsibomber.com, nel giugno del 2019 l’ex calciatore olandese è stato beccato in pesante stato d’ebbrezza mentre saltava su una macchina.

Questo gesto ha causato danni pesanti alla vettura, alla quale è stato distrutto il parabrezza. L’ammontare del tutto è andato oltre i 6mila euro, è ha costretto la polizia ha portarlo in caserma, e a tenerlo in carcere fino al risarcimento dei danni.