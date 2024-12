COMUNICAZIONE UFFICIALE: RESCISSIONE UNILATERALE DEL CONTRATTO | C’è la lettera firmata AC Milan

Arriva il comunicato del club rossonero che ha lasciato tutti senza parole: c’è la rescissione unilaterale del contratto.

Il Milan non sta di certo vivendo il momento più positivo della sua storia. Il club sette volte vincitore della Champions League fin da inizio stagione è rimasto vittima delle forti e pesanti contestazioni dei propri tifosi, non felici dei risultati ottenuti. Essendo che le cose non sono affatto migliorate però la situazione si sta ripetendo adesso.

In occasione della festa dei 125 anni di storia del club ad esempio il popolo rossonero ha fischiato e contestato pesantemente sia la società che alcuni calciatori. E’ chiaro dunque che sarà necessaria una svolta per riconquistare l’amore del proprio popolo, e magari tornare nell’elite del calcio italiano e anche europeo.

Ed è proprio da questo punto di vista che una notizia delle scorse ore potrebbe aver tratto la strada verso questa tipologia di rivoluzione. Il Diavolo infatti ha emanato una comunicazione ufficiale, con una lettera firmata AC Milan, che vede la rescissione unilaterale del contratto. Una scelta che ha scioccato tutti. Vediamo però nel dettaglio con chi è stato sciolto l’accordo.

Rescissione ufficiale in casa milanista

Nei giorni scorsi la Lega Serie A ha reso noto l’elenco dei giovani calciatori svincolati dai club. In parole povere si tratta di quei giocatori che non hanno ancora un contratto da professionista e che militano nei settori giovanili delle squadre del massimo campionato.

Il Milan ha deciso di interrompere con due profili il rapporto. Si tratta dei classe 2007 Gioele Benedetti e Riccardo Strohhecker. Probabilmente la società, su consiglio di chi lavora nel settore giovanile, ha deciso di non puntare più su di loro, concentrandosi su altri talenti.

Milan, continua il lavoro con i giovani

Il club rossonero sta lavorando parecchio con i suoi giovani talenti. Basti pensare ad esempio ai vari Francesco Camarda e Mattia Liberali, che stanno trovando grande spazio in prima squadra al netto della loro minor età.

Dunque lo svincolo per i due ragazzi elencati in precedenza è una vera e propria bocciatura, in quanto forse non ritenuti all’altezza. La speranza della società e di tutti i tifosi è che si possano trovare sempre maggiori gioiellini provenienti dal settore giovanile.