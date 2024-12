“Non lo voleva: era contro di lui”: McKennie se lo fa scappare in diretta TV | È stato cacciato malissimo dalla Juve

Il centrocampista texano si è fatto scappare una confessione in diretta sull’addio di un ex compagno: la Juve lo ha praticamente cacciato.

Questa estate ancora una volta sembrava che Weston McKennie sarebbe dovuto andare via dalla Juve. Così come l’anno precedente. E invece anche in questo caso il centrocampista texano è rimasto a Torino. Dopo aver convinto il nuovo tecnico Thiago Motta a puntare su di lui infatti il giocatore è rientrato in rosa, e a sorpresa è addirittura uno dei titolari fissi della squadra.

Una situazione vissuta già come detto con Max Allegri. Conquistatosi il posto però il texano è uno di quelli che da maggior tempo vive nello spogliatoio juventino. Di conseguenza anche la sua leadership si sta pian piano consolidando. Tuttavia ciò che lo stesso ha fatto venire fuori di recente ha lasciato tutti senza parole.

L’ex Schalke 04 infatti si è fatto scappare in diretta una clamorosa confessione sull’addio di un suo ex compagno, che è stato praticamente cacciato dalla Vecchia Signora, e che appunto alla Continassa aveva ormai tutti contro. Vediamo di chi stiamo parlando.

La confessione di McKennie gela i tifosi

Una delle rivelazioni assolute di questa prima metà di stagione è senza dubbio la Fiorentina, che dopo un inizio leggermente zoppicante è riuscita ad inanellare una serie di risultati utili consecutivi, che hanno proiettato la squadra allenata da Raffaele Palladino nelle zone nobili della classifica.

Uno dei volti principali della compagine gigliata però è senza dubbio Moise Kean. Arrivato dalla Juventus in estate per meno di 15 mln di euro, il centravanti sta segnando parecchio, oltre ad offrire ottime prove al servizio della squadra. Di conseguenza in tanti si sono chiesti se la società bianconera non avesse sbagliato a lasciarlo partire. Ma è stato proprio McKennie di recente a spiegare questa situazione.

”Molte persone contro”

”Aveva solo bisogno di un allenatore o di qualcuno che credesse in lui e che gli desse fiducia e minutaggio in partita e che facesse emergere quel lato di lui. Non sono affatto sorpreso che stia avendo questo tipo di stagione. Gli ho anche detto che spero che continui a così perché lo merita. Quando era qui c’erano molte persone che dubitavano di lui e molte persone contro”.

Sono queste le dichiarazioni che McKennie ha rilasciato ai microfoni di CBS per parlare del suo ex compagno. Affermazioni che elogiano a pieno il classe 2000, ma che allo stesso tempo forse criticano in maniera non proprio indiretta l’ambiente juventino.