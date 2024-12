SCANDALO OSIMHEN: “Pagato 7 milioni di euro” | Denuncia ufficiale del Lille

Scoppia definitivamente il caso riguardante il bomber del Napoli. L’annuncio è chiaro, è stato pagato solo 7 mln di euro.

Victor Osimhen continua la sua stagione in prestito al Galatasaray. Il centravanti nigeriano insegna calcio nel campionato turco, che è ben al di sotto rispetto al suo livello. Ed è anche per questa ragione che il suo destino pare essere segnato da tempo.

In estate (a gennaio sembra difficile) il centravanti tornerà a Castelvolturno dopo la parentesi ad Istanbul, ma ovviamente non rimarrà a Napoli, visto che ha ormai rotto da tempo con la società del presidente Aurelio De Laurentiis. Di conseguenza le voci sul suo futuro continuano imperterrite, e di giorno in giorno il bomber viene accostato a diversi club: dal PSG al Chelsea, passando addirittura per la Juventus.

Nei giorni scorsi però Osimhen è tornato a far parlare di sé, seppur in maniera indiretta. Un vero e proprio scandalo infatti si è abbattuto su di lui e sul club partenopeo, con la sua vecchia squadra, il Lille, che ha sporto ufficialmente denuncia. A quanto pare il calciatore è stato pagato appena 7 milioni di euro.

Scoppia lo scandalo Osimhen

Nel periodo durante il quale la Juventus veniva indagata e poi colpevolizzata per la questione riguardante le plusvalenze fittizie, anche diversi altri club sono finiti nel mirino delle autorità. Tra questi c’era il Napoli, a cui veniva imputato in particolar modo l’affare Victor Osimhen.

Come ben sappiamo infatti il calciatore nigeriano si è trasferito sotto l’ombra del Vesuvio dal Lille per un corrispettivo di soldi cash più le contropartite di alcuni giovani sconosciuti, e che non sono riusciti a fare carriera, i quali sono stati stra valutati da entrambe le società. Le indagini al momento sono ancora in corso. Tuttavia nelle corse ore qualcosa si è messo in maniera clamorosa.

Arrivano le accuse dal Lille

Dopo che le indagini avevano coinvolto anche il Lille, il club ha cambiato presidente. E Olivier Letang, nuovo numero uno della società transalpina, di recente ai microfoni di L’Equipe du Soir ha parlato della questione Osimhen, andando a riaccendere la miccia.

“Il netto ricavato dalla cessione di Osimhen non è stato di 80 milioni. Se facciamo il bilancio dell’operazione, compresi i compensi di tutti gli intermediari, le plusvalenze, le provvigioni e il valore dei 4 giocatori del Napoli, sono entrati circa 7 milioni nelle casse del club”