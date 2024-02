Como: lesione per Baselli e stagione finita per Konè

Arrivano brutte notizie dall’infermeria per il Como. Nella sfida contro il Palermo Daniele Baselli e Ben Konè sono usciti per infortunio. Lesione muscolare a livello dei flessori per il primo, stagione finita per il secondo. Di seguito i comunicati ufficiali pubblicati sul sito dei lariani:

“Como 1907 comunica che gli esami strumentali effettuati sul calciatore Daniele Baselli, a seguito dell’infortunio occorso durante la gara Palermo-Como, hanno rilevato una lesione muscolare a livello del compartimento flessorio. Il giocatore verrà monitorato di settimana in settimana per tutto il periodo di recupero”.

“Como 1907 comunica che gli esami strumentali effettuati sul calciatore Ben Kone, a seguito dell’infortunio occorso durante la gara Palermo-Como, hanno rilevato la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro che richiederà un intervento chirurgico. Como 1907 offrirà tutto il sostegno necessario a Ben durante il percorso di recupero”.