Cosenza: via libera per la riapertura della Tribuna B

Novità per lo stadio Vito Gigi Marulla. Il Cosenza, attraverso il seguente comunicato ufficiale, annuncia la riapertura della Tribuna B:

“Il cantiere della Tribuna B è ultimato! È arrivato l’esito positivo da parte della Commissione di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, convocata dal vice Prefetto Rosa Correale, per la riapertura parziale della Tribuna B dello stadio San Vito Gigi Marulla. La Commissione, riunitasi questa mattina, ha dato il via libera all’apertura della parte inferiore della Tribuna, per una capienza di 2.600 posti, già a partire dalla prossima gara con la Sampdoria di venerdì 23 febbraio alle ore 20:30. I lavori eseguiti dalla ditta incaricata dal Cosenza Calcio, sulla base della convenzione siglata con il Comune di Cosenza, hanno permesso di rimettere in sicurezza l’infrastruttura restituendo alla tifoseria la possibilità di “popolare” un settore importante dell’impianto. La direzione dei lavori del Cosenza Calcio ha stilato un cronoprogramma degli interventi accuratamente e ordinatamente eseguito dalla ditta . Si ringraziano tutte le maestranze che con particolare assiduità hanno permesso di raggiungere in tempi brevi i risultati programmati . Con la medesima fiducia ed impegno la società auspica di completare le lavorazioni riguardanti la parte superiore della tribuna. Nel pomeriggio sono stati posti in vendita i tagliandi con le consuete modalità”.