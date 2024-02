Serie B, Poggi: «Il Venezia lotterà fino alla fine per la Serie A, con o senza playoff»

Andrea Poggi, ex calciatore del Venezia, ha parlato ai microfoni de “Il Corriere del Veneto” in cui ha commentato sia la partita di domenica tra i veneti e il Modena. Ecco un estratto delle sue parole, raccolte da Trivenetogoal.it:

«Ho visto due belle squadre domenica, il pari poteva starci anche se il Venezia avrebbe potuto vincere al 90’ e nessuno avrebbe potuto sollevare obiezioni. I giocatori che più mi hanno colpito? Dico Pohjanpalo, ma è troppo facile perché è il capocannoniere del torneo, e poi aggiungo Busio e Zampano, due pedine che sono fondamentali per gli equilibri di squadra. Penso che però il Venezia punti molto sul collettivo: si vede che Paolo Vanoli ha dato un’impronta chiara di gioco. Può arrivare in alto, lotterà fino alla fine per la Serie A, con o senza i playoff».