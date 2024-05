Como, Henry: «Sarò sempre a disposizione del club»

Il Como ha ottenuto la promozione in serie A. In occasione dei festeggiamenti promozione andati in scena nelle scorse ore in città, Thierry Henry, illustre azionista del Como, ecco le sue parole:

«Io sono qui per tifare e per qualunque cosa sarò sempre a disposizione. Ma ci sono persone che hanno lavorato duro per portare il club dove è arrivato e dove potrà arrivare; quelli che contano di più sono i giocatori e chi è da tanto tempo in questo club. L’italiano lo capisco, e presto lo parlerò anche».