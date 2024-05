Serie A: l’Udinese esce dalla zona retrocessione, Lecce sconfitto 0-2. La classifica aggiornata

Termina il match tra Lecce e Udinese. Nella prima frazione di gioco, è il Lecce a spingere: al 5′ ottimo spunto di Almqvist che serve Krstovic in area: tiro di prima intenzione del centravanti del Lecce, stoppato però da un ottimo intervento di Bijol. Ancora Lecce al 10′: ancora Krstovic pericoloso in casa Lecce: i giallorossi continuano a stressare l’Udinese, molto bassa in fase di non possesso. Ancora una volta bravo Bijol ad evitare pericoli. Al 36′ è però l’ex rosa Lucca a sbloccare il match: splendido cross di Payero che pesca Lucca, bravissimo a sovrastare Baschirotto e a depositare in rete alle spalle di Falcone.

Nella ripresa, il Lecce prova a sfondare sulle corsie laterali, ma l’Udinese riesce a difendersi con ordine e a spiccare negli uno contro uno. Al 53′ ci prova l’Udinese con Ehizibue: l’esterno destro dei bianconeri conclude dalla lunghissima distanza, ma il suo tiro termina di parecchio alto sopra la traversa. All’85’ l’Udinese la chiude: colpo di testa di Davis respinto non proprio alla perfezione da Falcone, bravo Samardzic con il tapin vincente per il raddoppio. Con il amtch che termina 0-2 per l’Udinese.

CLASSIFICA

Inter 92

Milan 74

Bologna 67

Juventus 67

Atalanta 63*

Roma 60

Lazio 59

Napoli 51

Fiorentina 50**

Torino 50

Genoa 46

Monza 45*

Lecce 37

Verona 34

Cagliari 33

Udinese 33

Frosinone 32

Empoli 32

Sassuolo 29

Salernitana 16

*una gara in meno

** due gare in meno