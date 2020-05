Antonio Colantonio, presidente della Turris, è intervenuto telefonicamente nel corso della trasmissione “4 chiacchiere sulla Turris”, per parlare degli scenari dei campionati di C e D rimasti bloccati per l’emergenza sanitaria. Ecco le sue parole: «Visto che siamo in vena di ricorsi ed anche chi è arrivato 20 punti dietro la prima rivendica il salto di categoria, non vedo perché a questo punto non possiamo fare ricorso anche noi per chiedere la serie B, visto che la Turris non è seconda a nessuno. Paradossi a parte, le norme NOIF sono chiare: una volta cristallizzate le classifiche, saremmo i vincitori del campionato e quindi saliremmo di diritto in serie C».