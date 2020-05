I tifosi del Torino hanno espresso il loro dissenso in merito alla possibile ripresa del campionato. I tifosi granata lo hanno fatto con due striscioni dai messaggi inequivocabili affissi sulla recinzione dello stadio Filadelfia, in cui i calciatori si stanno allenando individualmente in questi giorni: “Migliaia di morti in ogni città, ma voi pensate alla ripresa della Serie A?” e “Il vero virus da debellare, siete voi che volete tornare a giocare”.