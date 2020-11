Il presidente della Turris, Antonio Colantonio, ha parlato dell’autore del gol vittoria contro il Palermo, Pandolfi.

Ecco le sue parole a rilasciate a “TuttoTurris.com“:





«Si tratta di una scoperta di Primicile, al quale va riconosciuto il merito di aver pescato un vero e proprio talento. Già ci è pervenuta qualche proposta di acquisto dalla B e, pur essendo legato a noi da un contratto biennale, devo dire che in caso di offerta importante a fine stagione non tarperemmo le ali del ragazzo, negandogli la possibilità di misurarsi in un contesto ancor più importante. Nel frattempo ce lo godiamo e speriamo che continui a crescere ulteriormente, nell’interesse suo e della stessa Turris».