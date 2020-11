Si avvicina la decisione da parte della commissione nominata dal Comune di Torretta per l’assegnazione del campo comunale. Lo scorso 19 novembre, come vi avevamo anticipato, sono state aperte le buste con la lettera A e B consegnate dal Palermo e dall’Asd Resuttana San Lorenzo, con la rimanente C, che contiene l’offerta economica, che verrà aperta oggi.

Il sito del comune di Torretta, infatti, scrive che oggi alle 12 si procederà al riscontro dell’integrazione documentale della busta A (in questo caso, secondo quanto appreso dalla nostra redazione, era il Resuttana San Lorenzo a dover integrare dei documenti e si tratta di un soccorso istruttorio), successivamente, in seduta privata, si passerà alla valutazione della busta B e infine alla C.





Oggi, quindi, se la Commissione valuterà completa la documentazione, potrebbero esserci delle novità importanti per il futuro del Palermo e per il suo centro sportivo.