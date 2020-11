Nella conferenza stampa pre-partita, il tecnico del Bari, Gaetano Auteri, ha parlato anche della Ternana.

Ecco le sue parole riportate da “TuttoBari.com”:





«Ora dobbiamo pensare a noi stessi. Credo che la Ternana difficilmente terrà questo ritmo. Alcuni vantaggi però li ha sempre: giocherà sabato, in anticipo, vorrei qualcuno mi spiegasse perché, non è la prima volta, giocano la prima partita in anticipo quando ci sono i turni infrasettimanali. Ciò che non accetto è che la Vibonese ha giocato mercoledì una gara di recupero e giocherà già domani, in una posizione di svantaggio. Quali sono questi diritti della Ternana? Dicono motivi televisivi. Ma io non sono stupido, non c’è una condizione paritaria: la Vibonese non ha lo stesso tempo di recuperare. E’ una cosa oggettiva. Vi sembra normale?».