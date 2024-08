Clamoroso Hummels: no al Bologna ma si alla big di Serie A | Per vincere lo scudetto

Il tedesco potrebbe dire di no al Bologna, ma il suo futuro è comunque in Serie A. Ecco dove potrebbe andare.

È stata senza dubbio la sorpresa dello scorso campionato italiano. Il Bologna ha disputato la stagione di Serie A 2023-2024 ad altissimi livelli, conquistando uno splendido quarto posto e la qualificazione alla prossima Champions League.

Un risultato che ha entusiasmato la piazza di Bologna, facendo sognare i tifosi e attirando anche l’attenzione di moltissime società. Gli emiliani sono stati infatti protagonisti del mercato in uscita in Italia, con le cessioni record di Zirkzee e Calafiori, i quali hanno portato nelle casse del Bologna più di 100 milioni di euro.

Ma i rossoblù ora devono rispondere e cercare di rimpiazzare i giocatori persi. Per quanto riguarda il difensore, però, non ci sono buone notizie. Mats Hummels avrebbe infatti detto di no al Bologna, declinando l’offerta degli emiliani. Tuttavia, il suo futuro potrebbe essere comunque in Serie A. Ecco quali squadre sono su di lui.

Niente Bologna per Hummels

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, Mats Hummels avrebbe deciso di rifiutare l’offerta presentata dal Bologna. Gli emiliani sono ancora alla ricerca di un difensore esperto per sostituire Riccardo Calafiori, ma avrebbero incassato un “no” da parte del tedesco del Borussia Dortmundt.

Da settimane, infatti, era stato dato per fatto il trasferimento dell’icona della squadra tedesca, tra i protagonisti della scorsa stagione, culminata con la finale in Champions giocata dai gialloneri contro il Real Madrid. Dunque il calciatore non sembra essere interessato a trasferirsi a Bologna, ma potrebbero esserci delle possibilità per vederlo in Serie A.

Hummels in Italia?

Sempre secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, Mats Hummels – in uscita dal Borussia Dortmundt – potrebbe approdare in Serie A, a prescindere dal no riferito al Bologna. Sul calciatore ci sarebbero infatti almeno due squadre italiane che lo vorrebbero per potenziare il proprio reparto difensivo. Tra queste c’è la Roma, decisa a rinforzare la sua difesa e ad affiancare a Mancini un difensore esperto.

Ma potrebbe esserci alla finestra anche il Milan. I rossoneri non hanno ancora fatto un’offerta concreta al calciatore, ma in caso di cessione di un difensore potrebbero inserirsi prepotentemente nella trattativa. Il Bologna, che invece sembra aver mollato definitivamente la presa, potrebbe muoversi per prendere Logan Costa del Tolosa. Previsti ulteriori contatti in giornata per definire l’accordo.