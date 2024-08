Con me non giochi, è meglio che vada via: Simone Inzaghi è completamente shockato | Era arrivato 7 giorni fa

Dopo neanche una settimana dal suo arrivo opta per l’addio: Simone Inzaghi senza parole, giocherà altrove?

Se non si tratta di un clamoroso colpo di scena di mercato allora poco ci manca. Fatto sta, però, che la protagonista in questione di questa curiosa vicenda è l’Inter di Simone Inzaghi.

La squadra campione di Italia ancora non può credere a quello che sta accadendo all’estero: il giocatore, dopo neanche una settimana dal suo arrivo in squadra, sta seriamente pensando di fare le valigie e andare a giocare altrove.

Una vicenda che, inevitabilmente, ha spiazzato il manager piacentino che fa ancora fatica a crederci. Il tutto si è verificato dopo la rescissione del contratto del tecnico che, prima di tutto questo, aveva richiesto a gran voce il giocatore.

Nel paese, infatti, non si sta parlando d’altro se non di questa vicenda. Il nuovo allenatore del club in questione non ha intenzione di puntare su di lui. Ergo: può ritornare di nuovo alla base.

Clamoroso Inter, Carboni pronto a ritornare: “Non vuole puntare su di lui”

Il ritorno in Argentina di Franco Carboni sta per terminare dopo una settimana. Il difensore, infatti, è stato ingaggiato in prestito dal River Plate. La squadra sudamericana, fino a qualche settimane fa, era allenata da Martin Demichelis. L’ex difensore del Manchester City lo aveva voluto fortemente per rinforzare il reparto. Poi la decisione di separarsi con il club per motivi ancora da chiarire.

I ‘Los Millionarios‘, di conseguenza, non hanno voluto perdere altro tempo ed hanno deciso di affidare la panchina ad uno svincolato di lusso come Marcelo Gallardo (si tratta di un ritorno). Peccato, però, che quest’ultimo non veda Carboni come rinforzo ideale nella sua rosa ed ha chiesto alla società di sbarazzarsene quanto prima. Lo si è capito chiaramente dal fatto che non vuole inserirlo nella lista degli ottavi di finale della Copa Libertadores.

Carboni, Gallardo non lo vuole: lascia il River per ritornare all’Inter?

A rilasciare questa clamorosa indiscrezione ci ha pensato direttamente il quotidiano argentino “Olè“. Anche perché l’entourage del calciatore ha fatto chiaramente capire che il loro assistito difficilmente riuscirà a trovare spazio con il nuovo allenatore. Ed è per questo motivo che si sta facendo, sempre più largo, l’ipotesi di una interruzione del prestito.

Nel caso in cui non dovesse essere né considerato e soprattutto convocato da Gallardo nelle prime uscite allora il calciatore valuterà di interrompere il rapporto con il club. Nel caso di un suo possibile ritorno, però, il giocatore non rimarrà in nerazzurro: Marotta vedrà di piazzarlo in un club di Serie B per fargli avere una maggiore continuità.