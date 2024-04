City Group, Girona nella storia: conquistata l’Europa per la prima volta e ora sogna la Champions (VIDEO)

Notizia straordinaria per il Girona e i suoi tifosi. La squadra appartenente alla galassia City Football Group, guidata da Michel, ha compiuto un’impresa storica assicurandosi un posto nelle competizioni europee.

Dopo una stagione fantastica in cui sono stati a lungo in lotta per il titolo, il Girona ha raggiunto questo traguardo storico con una vittoria convincente contro il Cadice. Con un 4-1, con gol di Garcia, Martin, Dovbyk e Portu, hanno garantito al club la certezza di partecipare alle competizioni europee.

Questa qualificazione segna un momento storico per il Girona, poiché è la prima volta nella sua storia che si qualifica per una competizione europea. Anche se l’ipotesi peggiore è quella di partecipare alla Conference League, questo non toglie nulla all’eccezionalità dell’impresa compiuta dalla squadra e dal suo allenatore. Sicuramente è un momento di grande orgoglio per il club e i suoi sostenitori, e un risultato che sarà ricordato per lungo tempo.

Il club spagnolo può ancora sognare la Champions League. Considerando che per centrare un posto nella massima competizione europea il Girona dovrà classificarsi tra le prime 4, l’attenzione si rivolge sull’Athletic Bilbao, diretta rivale nella corsa a questo traguardo. La squadra di Ernesto Valverde, a parità di match giocati, è a -10 dal Girona, con ancora 18 punti disponibili dalle ultime 6 gare. Ciò significa che l’Athletic potrà arrivare fino a un massimo di 76 punti. Quindi: al Girona bastano 9 punti per essere al sicuro dal Bilbao. Teoricamente il posto in Champions sarebbe anche sotto tiro della Real Sociedad, che però ha attualmente 18 punti di ritardo dal Girona. Per essere sicura di finire davanti alla Real Sociedad, alla squadra di Michel basta o una sola vittoria nelle prossime 6, oppure una sconfitta della Real Sociedad nel match di domani con il Getafe.

Di seguito alcuni post pubblicati dalla “sorella” del Palermo per festeggiare l’evento:

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Girona FC (@gironafc)

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Girona FC (@gironafc)