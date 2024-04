Palermo, 63 giorni senza gioia al Barbera. Con la Reggiana bisogna sbloccarsi

L’edizione odierna de “Il Giornale di Sicilia” si sofferma sul Palermo che non vince al Barbera da più di due mesi.

Il Palermo rimanda nuovamente l’appuntamento con una vittoria casalinga che manca da oltre due mesi, sbattendo sulla solidità del Parma e sulle imprecisioni del proprio comparto offensivo, apparso un po’ in affanno rispetto alle precedenti uscite con Mignani. Il rendimento infelice in casa sta incidendo relativamente sulla marcia verso i play-off, che vede i rosa sempre saldi al sesto posto, ma per dare una buona impressione nella corsa verso la Serie A sarà fondamentale interrompere l’astinenza di successi sabato prossimo con la Reggiana.

La striscia senza vittorie in casa del Palermo va avanti da 63 giorni, che saliranno a 70 con l’impegno contro i granata. L’ultimo successo risale al 17 febbraio, quando il Palermo ha sconfitto il Como per 3-0. Da allora, la squadra ha subito due sconfitte (2-3 contro la Ternana e 0-3 contro il Venezia) e ha ottenuto due pareggi (2-2 contro la Sampdoria e 0-0 contro il Parma), mostrando evidenti difficoltà sia nell’aspetto offensivo che in quello difensivo. Contro il Parma, la difesa del Palermo ha retto abbastanza bene, ma l’attacco ha perso vigore dopo una fase iniziale promettente, anche a causa dell’infortunio di Di Mariano che ha avuto un impatto negativo sulla squadra.

L’auspicio della squadra è quello di riuscire a interrompere questa striscia negativa contro la Reggiana, che è in crisi negli ultimi tempi. Sembra che il Palermo punti a ripetere quanto successo nella partita di andata, dove ha ottenuto una vittoria significativa in trasferta. Vinci o perdi, una vittoria potrebbe dare una svolta alla stagione della squadra.