Secondo quanto espresso da “Calciocittanovese.it”, in vista dell’impegno di campionato contro il Palermo, il difensore della Cittanovese Dario Neri, palermitano “doc”, ha parlato della sfida contro la squadra della sua città. Ecco qui di seguito le sue parole: «I numeri parlano chiaro. Il “Morreale – Proto” è un campo difficile per chiunque. Quest’anno sono cadute diverse big sul nostro terreno, e questo non è successo per caso. Domenica dovremo approcciare la gara con la consapevolezza di chi siamo e di chi abbiamo di fronte. Il Palermo è la capolista ed è il simbolo di una grande e straordinaria città. Ma il calcio è fatto di tante cose e, senza dubbio, anche di imprese storiche».