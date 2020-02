Secondo quanto espresso da “Calciocittanovese.it”, in vista dell’impegno di campionato contro il Palermo, il difensore della Cittanovese Dario Neri, palermitano “doc”, ha parlato della sfida contro la squadra della sua città. Ecco qui di seguito le sue parole: «Giocare contro la squadra della propria città è un’emozione grandissima. Palermo è una piazza da Serie A e tale deve tornare ad essere. All’andata abbiamo perso 4-1 ma, in quell’occasione, abbiamo pagato tanto l’atmosfera del “Barbera”. La Cittanovese del 2020 è un’altra squadra, più matura e più compatta. Non veniamo da un momento brillante, ma contro i siciliani daremo tutto quello che abbiamo nella testa, nel cuore e nelle gambe per ottenere un risultato positivo».