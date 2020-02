Secondo quanto espresso da “Calciocittanovese.it”, in vista dell’impegno di campionato contro il Palermo, il difensore della Cittanovese Dario Neri, palermitano “doc”, ha parlato della sfida contro la squadra della sua città. Ecco qui di seguito le sue parole: «Ripeto, domenica prossima affronteremo una realtà solida, organizzata e piena zeppa di qualità. La stiamo preparando come sempre, perché alla fine il linguaggio del calcio è totalizzante. Non esistono modi differenti di preparare un match. Esistono il lavoro, la passione e il sacrificio. Noi avremo bisogno di una grande prestazione e dell’aiuto incessante del nostro pubblico».