Secondo quanto appreso dalla nostra redazione, il match tra Licata e Palermo, valido per la 25 giornata di Serie D potrebbe subire una variazione in riferimento all’orario del fischio d’inizio. La gara, programmata per il 23 febbrario 2020 potrebbe infatti giocarsi alle ore 15.00. La variazione sarebbe il frutto di una richiesta specifica avanzata dalla società del Licata derivata dalla volontà di garantire maggiore affluenza di pubblico per una partita così importante. Novità attese nei prossimi giorni, con la società rosanero che è tenuta a dare una risposta al Licata.