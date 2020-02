In vista del match contro il Palermo, è intervenuto il tecnico dei giallorossi Ferraro. Ecco le sue parole riportate da “Calciocittanovese.it”.

«Sono e siamo fiduciosi per questa partita. Abbiamo le motivazioni giuste e sicuramente proveremo a dimostrarlo in campo. Ovviamente, ma questo va da se, in gare del genere servono anche gli episodi favorevoli e la capacità di saperli sfruttare. E forse, ultimamente, non è stato sempre così. In ogni caso, sarà un impegno difficile. Quindi, è giusto che i tifosi sognino, ma noi abbiamo l’obbligo di rimanere con i piedi per terra».