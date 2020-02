In vista del match contro il Palermo, è intervenuto il tecnico dei giallorossi Ferraro. Ecco le sue parole riportate da “Calciocittanovese.it”.

«Di fronte avremo la capolista, una squadra di qualità e, senza dubbio, dalla storia straordinaria. Per ottenere un risultato positivo sarà necessario alzare l’asticella della qualità e della convinzione, eliminando le sbavature viste nelle ultime giornate. Se concediamo certi errori ad una squadra come il Palermo non avremo alcuna chance».