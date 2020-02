In vista del match contro il Palermo, è intervenuto il tecnico dei giallorossi Ferraro. Ecco le sue parole riportate da “Calciocittanovese.it”.

«La Cittanovese dovrà essere equilibrata e dovrà gestire bene il possesso della palla. Loro proveranno a tenere in mano il pallino della manovra, come è ovvio che sia. Noi dovremo dimostrare un atteggiamento consono rispetto a questo concetto di base. Se corriamo male facciamo il loro gioco e sprechiamo energie mentali e fisiche determinanti. Dal punto di vista del modulo, abbiamo lavorato su diverse idee e su alcuni accorgimenti. Ma onestamente non credo che snatureremo l’impostazione complessiva».