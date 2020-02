Secondo quanto riportato da “Tuttomercatoweb.com”, il neo acquisto del Manchester United Ighalo non partirà con la squadra per Marbella per qualche giorno di ritiro. La ragione dell’assenza del giocatore è legata ai rischi collegati al coronavirus. Nelle prossime ore potrebbero cambiare le normative del Regno Unito riguardanti le persone in ingresso che sono state in Cina negli ultimi 14 giorni, proprio come il giocatore del Manchester United. Di seguito le parole del tecnico Soslkjaer in riferimento alla questione Ighalo: «Odion resterà a Manchester visto che è arrivato dalla Cina negli ultimi 14 giorni. A causa della situazione in Cina, non siamo sicuri che avrebbe il permesso di rientrare in Inghilterra nel caso dovesse lasciare il paese, per questo resterà a Manchester e lavorerà con un preparatore. Avrebbe voluto essere con la squadra, ma non vogliamo correre rischi».