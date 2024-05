Cittadella, al via i lavori al Tombolato: prime partite della prossima stagione in dubbio

Al termine della regular season sono immediatamente iniziati i lavori di restyling allo stadio Tombolato.

Tanti i cambiamenti: dalla rimozione della pista atletica, al terreno che verrà completamente rizollato e spostato verso la Tribuna Est fino all’istallazione di un innovativo sistema di irrigazione e lo spostamento dell’illuminazione. Secondo Padovatoday.it, ciò dovrebbe andare avanti fino al mese d’agosto, motivo per cui la società si starebbe muovendo per disputare le prime gare casalinghe altrove e il Cittadella pare abbia già trovato un accordo con il Sudtirol e il Comune di Bolzano per giocare al Druso le prime partite della stagione.