Calciomercato Sampdoria, l’ex rosa La Gumina verso l’addio definitivo: le ultime

Uno dei giocatori destinati a lasciare la Sampdoria nel mercato estivo è Antonio La Gumina.

L’ex attaccante rosanero classe 1996, come riportato da sampnews24.com, farà rientro dal prestito dal Mirandes, con cui ha segnato un gol in quindici partite, ma non resterà in blucerchiato la prossima stagione. Il giocatore non rientra nei piani e la società lo venderà cercando di fare cassa e risparmiare sull’ingaggio del giocatore.