Ciancio e Carriero , giocatori dell’Avellino, hanno parlato insieme ai microfoni di “Prima Tivvù” dopo la vittoria sul Palermo.

«Siamo contenti, abbiamo dimostrato di essere un vero gruppo. Si va avanti. La difficoltà era vincerla, ma abbiamo la fortuna di avere grandi elementi in attacco. Nel secondo tempo ci siamo un po abbassati, ma abbiamo dato il cuore oltre l’ostacolo.

I tifosi ci sono stati vicini, ci hanno sempre motivato. Erano tantissimi, è stato stupendo, peccato non poterli vedere sugli spalti. Speriamo che presto si possano riaprire gli stadi per riaccoglierli dove meritano di essere».