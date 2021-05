Giuliano Laezza, capitano dell’Avellino, ha parlato dopo il successo sul Palermo che proietta i lupi alla fase successiva dei playoff.

«Sono molto contento perchè ho lavorato molto in questi mesi per arrivare pronto ai playoff e ora sto abbastanza bene. Siamo felici per la qualificazione, siamo un grande gruppo, abbiamo messo un grande cuore e dedichiamo questo successo anche a chi era fuori come Miceli e Baraye. La carica dei tifosi? E’ stato stupendo, ma conosciamo tutti la grandezza di questa tifoseria, ci hanno caricato al massimo e questa vittoria è dedicata anche a loro. Domani conosceremo anche la prossima avversaria, non temiamo nessuno».