Agatino Chiavaro, direttore sportivo dell’Acireale, è intervenuto in conferenza stampa durante la quale ha spiegato: «C’è delusione per la sconfitta con il Giugliano, ma solo per il risultato perché la prestazione c’è stata. Come non ci siamo esaltati dopo Palermo, non ci abbattiamo per la partita persa, diciamo che è stato un incidente di percorso. La testa è già alla prossima partita che prepareremo nel migliore dei modi».