I finanzieri del comando provinciale di Brindisi hanno arrestto Antonio Giannelli (40 anni), presidente della SSD Brindisi FC fino a giugno dell’anno scorso ma attuale componente del CdA del club come socio di minoranza. Le accuse sono: un milione e 770mila euro di imposte non versate su un giro di affari di tre milioni di euro, anche grazie all’emissione di fatture per consentire ad altre società di dimostrare costi mai sopportati e non versare così le imposte all’Erario, e la bancarotta fraudolenta della azienda con cui ha scalato i vertici dell’economia locale fino a prendere in mano le redini della squadra di calcio della città.