Giovanni Campanella, tecnico del Licata, è intervenuto ai microfoni di “Licata Channel” ai quali ha dichiarato: «Viviamo alla giornata, sicuramente non vogliamo fermarci. Il punto col Roccella è un buon risultato, ma sono un po’ amareggiato perché il loro gol è arrivato per un nostro errore e tra l’altro in un momento in cui stavamo giocando davvero bene. In alta classifica si sta bene, vogliamo restarci più a lungo possibile».