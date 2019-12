Il presidente del Consiglio comunale di Palermo, Salvatore Orlando, ha parlato in riferimento alla questione dei presunti posti del “Renzo Barbera” riservati alle autorità. Ecco la nota:

“In merito alle polemiche di queste ore circa la presunta ‘riserva’ di posti per le autorità prevista da una presunto testo di Convenzione per l’utilizzo dello stadio ‘Renzo Barbera’ da parte della SSD Palermo, devo precisare che al momento nessun atto di questo tipo è stato portato all’attenzione del Consiglio comunale. Credo opportuno sottolineare che né da parte dello stesso Consiglio, né di alcuna delle sue Commissioni è stata rivolta formale richiesta di biglietti o riserve di posti per le autorità. Il Consiglio attende che da parte degli Uffici venga esitata la proposta di Convenzione, che sarà esaminata per la tutela degli interessi della città, dello sport d’eccellenza e della salvaguardia e valorizzazione del patrimonio comunale, di cui lo Stadio è certamente uno dei principali componenti”. Lo dichiara il presidente del Consiglio comunale di Palermo, Salvatore Orlando.

