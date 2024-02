L’edizione online de “La Gazzetta dello Sport” si chiede: Che ci fa Aquaman con la maglia del Palermo? Le foto in giro per i social avevano fatto pensare a un nuovo film da girare in città. No, non è una trovata pubblicitaria per un nuovo capitolo della saga, ma un semplice sfizio dell’attore che interpreta il supereroe. Tra Jason Momoa e il rosanero, infatti, è scattata subito una grande attrazione.

Jason Momoa indossa la maglia rosanero Puma. Il club sui social: “Che squadra tifi?” “Palermo” (VIDEO)

Tutto è nato dal bel rapporto di amicizia tra l’attore hawaiano e il collega palermitano Vincenzo Amato (in molti lo ricorderanno per il ruolo del sindaco ne “L’ora legale” di Ficarra e Picone, ma ha preso parte ad alcuni episodi di serie americane come Law and Order), negli ultimi tempi impegnato in produzioni oltreoceano.

Chiacchierando delle proprie passioni Amato ha dichiarato la sua: quella per la squadra della sua città. E mostrando alcune foto, Momoa è rimasto talmente colpito dai colori della maglia da volerne una e, per la precisione, con il numero 6. Il club rosanero, venuto a sapere, del nuovo Superfan, gli ha subito fatto avere l’oggetto del desiderio e Aquaman non ha perso tempo a fare sfoggio del suo nuovo look sui propri social. Con un supereroe dalla propria parte, adesso per il Palermo la promozione in Serie A potrebbe non essere più un sogno.

Palermo: anche Jason Momoa indossa la maglia rosanero (VIDEO)