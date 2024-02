Gazzetta dello Sport: “Roccia Di Mariano, corsa e assist per il Palermo. Ora gli acciacchi sono un ricordo”

L’edizione odierna de “La Gazzetta dello Sport” si sofferma su Francesco Di Mariano, guarito dagli acciacchi adesso dà corsa e assist al Palermo.

Anno nuovo, Di Mariano nuovo. I segnali ci sono tutti e dicono che il “picciotto” sta tornando sui suoi standard, dopo sei mesi di calvario. Ne ha passate tante il palermitano, dall’intervento al menisco esterno destro dell’aprile scorso alle varie noie di natura muscolare sulla coscia che insiste sull’articolazione operata prima al retto femorale in ritiro, poi al semimembranoso, in mezzo anche un problema all’adduttore sinistro. Sintomi che qualcosa in fase di rieducazione non è andata per il meglio, privando il Palermo di uno dei suoi arcieri migliori nelle rotazioni del tridente offensivo.

Di Mariano ha ricominciato a vedere la luce a fine 2023 con apparizioni che però cerano state appannate dal poco smalto per una condizione che andava ancora ritrovata. Il girone di ritorno, invece, sembra stia riconsegnando il numero 10 con tutte le mostrine messe a posto. I tre assist consecutivi tra la gara di Catanzaro c quella con il Bari, con cui ha mandato a segno Segre due volte c Ceccaroni, sono state giocate che gli appartengono e con lo hanno sempre contraddistinto, cross dall’esterno di cui uno su punizione, precisi per la testa dei compagni. Anche la corsa sta tornando esplosiva, con strappi che col passare del tempo diventeranno micidiali come un tempo c che quanto prima lo porteranno al gol che certamente gli manca.

Nuovo acquisto. Ora che sta meglio, l’arma in più di Corini potrebbe essere proprio l’attaccante palermitano. Una sorta di nuovo acquisto di gennaio da aggiungere a quelli di Ranocchia, Diakité e Chaka Traorè. Il “picciotto” la scorsa stagione esplose a marzo con tre gol consecutivi (uno al Pisa, due al Cittadella) prima di arrendersi al menisco lesionato. Non è detto che quest’anno non possa anticipare i tempi, anche per rifarsi con gli interessi del tempo perduto in infermeria. Intanto, ha già conguagliato i 4 assist del campionato scorso c questo un buon segnale con tre quarti del girone di ritorno da giocare. Gli tocca mettersi al passo con i gol, sempre 4 realizzati nell’ultimo campionato. Ma se il buongiorno si vede dal mattino, la seconda parte di stagione per Di Mariano potrebbe essere entusiasmante.