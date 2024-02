I numeri della B, Palermo da record. Corini occupa il secondo posto nella classifica dei tecnici più “prolifici”

L’edizione odierna de “Il Corriere dello Sport” si sofferma sui numeri della Serie B con Corini secondo nella classifica degli allenatori più prolifici.

Brunori, Tutino e Pohjanpalo i “triplettisti”. I rosanero hanno segnato finora 40 reti, come il Venezia e meno soltanto della capolista Parma, prima a quota 43. E sono ben 15 i marcatori diversi nella rosa dei siciliani. In questo torneo solo il Pisa, con 17, è una cooperativa del gol con più bomber. A quota 13 troviamo Parma, Modena, Reggiana, Samp e Spezia.

Ed Eugenio Corini occupa il secondo posto nella classifica dei tecnici più “prolifici”. Sono state, infatti, già 12 le reti segnate dai subentranti: dalla panchina al gol soltanto Fabio Pecchia, con 14, sta facendo meglio, ma entrambi stanno facendo il vuoto visto che sono gli unici in doppia cifra con Gorini e Bianco terzi a quota 8.

In questo torneo si segna più (587) degli ultimi campionati cadetti a 20 squadre. Del rosanero Brunori una delle tre triplette, con Pohjanpalo e Tutino. Sono 35 le doppiette ed 11 le autoreti. Casiraghi, del SudTirol, è in testa alla classifica dei cannonieri, ma con un gol in meno (12) rispetto alle 13 reti di Cheddira e Brunori nelle prime 23 partite dello scorso anno. Alle spalle di Casiraghi, a quota 11, c’è Massimo Coda che sabato ha raggiunto a quota 125 Totò De Vitis e Ciccio Tavano al 5º posto nella classifica dei bomber della serie B.